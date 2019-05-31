Автоинспекторы напомнили водителям и юным пешеходам в Невельском районе о безопасности на дорогах

20:37, 31 мая 2019, ПАИ

В Невельском районе прошла акция «Мы помним, знаем, соблюдаем!». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, накануне Международного дня защиты детей автоинспекторы региона напомнили водителям и юным пешеходам о требованиях дорожной безопасности.

С наступлением летних каникул ребята все больше времени проводят на улицах. И поэтому сотрудники Госавтоинспекции Невельского района организовали профилактическую акцию «Мы помним, знаем, соблюдаем!». Ведь по статистике, летний период для школьников и дошкольников – время повышенной опасности на дорогах. Летом юные пассажиры чаще передвигаются на автомобиле: уезжают в лагеря, с родителями на дачу, за границу, а юные пешеходы – большую часть дня проводят на улицах и во дворах, играя с друзьями. В этой связи так важно именно сейчас привлечь внимание широкой общественности к проблемам детской безопасности.

В начале мероприятия инспектор по пропаганде Вадим Царинков поздравил учащихся средних общеобразовательных школ №2 и №5 с успешным окончанием учебного года и приближающимся праздником, а затем провел лекторий, посвященный соблюдению правил дорожного движения пешеходами. Страж порядка напомнил подопечным, что летом на дорогах заметно увеличивается транспортный поток. И пояснил, как следует вести себя в этих условиях – переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, внимательно оценивать дорожную ситуацию и не совершать поспешных действий.

Шла речь и об инновационных средствах передвижения – мотоколесах, гироскутерах, сигвеях и электросамокатах. Одной из основных стала тема использования велосипедов. Гость рассказал о требованиях безопасного управления «железным конем» и особенностях катания на роликовых коньках, в том числе на внутридворовых территориях.

В завершение встречи учащиеся вместе с автоинспектором обратились к водителям проезжавших транспортных средств с напоминанием о необходимости повышенного внимания к детям-пешеходам и раздали им тематические буклеты.