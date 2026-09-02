День российской гвардии отмечается 2 сентября

08:17, 02 сентября 2026, ПАИ

2 сентября в Вооруженных силах РФ отмечается День российской гвардии, установленный указом президента в 2000 году. Указом от 31 мая 2006 года он был включен в перечень памятных дней ВС РФ, сообщает calend.ru.

Российская императорская гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название гвардейских в 1700 году. Именно так (как принято считать) они были названы в «Журнале Петра Великого» под датой (22 августа) 2 сентября того года.

В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. А ее формированием лично занимался Петр I. После принятия в 1721 году им императорского титула гвардейские части стали именоваться Российской императорской гвардией.

Боевое крещение гвардия получила в сражениях Северной войны 1700–1721 годов, а затем гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII–XIX веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности. В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах и выполняла другие важные задачи. Именно гвардейские полки готовили офицерские кадры для всей русской армии.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии, а вновь созданы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть».

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившимся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак. Гвардейские формирования принимали активное участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в победу.

Гвардии современной России, входящие в состав Вооруженных сил РФ, – это 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия, гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада и другие. Сейчас более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование гвардейских.

В апреле 2016 года указом президента РФ была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или Росгвардия), в структуру которой вошли также и войска национальной гвардии РФ, созданные тогда же на базе Внутренних войск МВД России. Росгвардия наряду с ФСБ, СВР, ФСО, ГФС и ФСТЭК относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть к спецслужбам РФ.