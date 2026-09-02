Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День российской гвардии отмечается 2 сентября

2 сентября в Вооруженных силах РФ отмечается День российской гвардии, установленный указом президента в 2000 году. Указом от 31 мая 2006 года он был включен в перечень памятных дней ВС РФ, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Российская императорская гвардия была создана в начале царствования Петра Первого из «потешных войск» в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название гвардейских в 1700 году. Именно так (как принято считать) они были названы в «Журнале Петра Великого» под датой (22 августа) 2 сентября того года.

В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. А ее формированием лично занимался Петр I. После принятия в 1721 году им императорского титула гвардейские части стали именоваться Российской императорской гвардией.

Боевое крещение гвардия получила в сражениях Северной войны 1700–1721 годов, а затем гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII–XIX веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности. В мирное время гвардия несла внутреннюю службу, участвовала в охране особ царской семьи, караулах, парадах и выполняла другие важные задачи. Именно гвардейские полки готовили офицерские кадры для всей русской армии.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии, а вновь созданы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Отличившиеся под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению Сталина получили наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская часть».

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившимся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав – гвардейское звание и нагрудный знак. Гвардейские формирования принимали активное участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в победу.

Гвардии современной России, входящие в состав Вооруженных сил РФ, – это 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия, гвардейская танковая Кантемировская дивизия, гвардейская мотострелковая Таманская дивизия, гвардейская отдельная мотострелковая Севастопольская бригада и другие. Сейчас более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование гвардейских.

В апреле 2016 года указом президента РФ была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ФСВНГ или Росгвардия), в структуру которой вошли также и войска национальной гвардии РФ, созданные тогда же на базе Внутренних войск МВД России. Росгвардия наряду с ФСБ, СВР, ФСО, ГФС и ФСТЭК относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть к спецслужбам РФ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Головная боль может сигнализировать о нехватке жидкости в организме - врач
02 сентября 2026

Диетолог рассказала, чем лучше кормить школьника на завтрак
02 сентября 2026

Школа, прогулки, сон и кружки: как составить режим первоклассника без перегрузок
02 сентября 2026

Сегодня поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет до 15:00
02 сентября 2026

День российской гвардии отмечается 2 сентября
02 сентября 2026

Восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона
02 сентября 2026

Псковичей предупредили о плановой проверке системы оповещения 2 сентября
02 сентября 2026

Как первокласснику всё успеть и не переутомиться, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...