Сегодня поклониться деснице святителя Спиридона в Пскове можно будет до 15:00

08:37, 02 сентября 2026, ПАИ

2 сентября доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе Пскова будет осуществляться с 8:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу, чтобы подарить православным из России духовную поддержку и утешение. В Псковской области у людей есть редкая возможность прикоснуться к святыне, почитаемой во всём христианском мире. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. «И это тоже великая благодать и милость от Бога к земле Псковской», – подчеркнул митрополит Матфей.

Моменты церемонии, прихожане и атмосфера в день прибытия мощей в Псков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.