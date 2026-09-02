Диетолог рассказала, чем лучше кормить школьника на завтрак

09:25, 02 сентября 2026, ПАИ

Утро перед школой для многих семей проходит в спешке: ребенка нужно разбудить, собрать и успеть накормить перед занятиями. Времени на приготовление полноценного завтрака часто остается немного, а дети нередко сами выбирают сладкую выпечку или хлопья. Однако делать булочки привычной частью утреннего рациона школьника не стоит, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, убедить ребенка съесть полезную пищу бывает непросто. Школьники могут отказываться от каши или творога, поэтому родителям иногда приходится искать другие варианты. При этом заменять полноценный завтрак булкой или бутербродом с колбасой диетолог не рекомендует.

Такие продукты содержат много легкоусвояемых углеводов и не дают продолжительного чувства сытости. Особенно это касается сладкой выпечки с высоким содержанием сахара и жира.

«Каждый день есть булочки на завтрак нельзя. Особенно если это сладкая выпечка с большим количеством сахара и жира. Ребенок получает рафинированные углеводы, поэтому уже совсем скоро опять захочет есть», – пояснила Редина.

При этом специалист считает, что заставлять школьника есть именно кашу тоже не следует. Овсянка, гречка или рис могут быть частью утреннего рациона, однако правильный завтрак не обязательно должен состоять только из каши. Родителям стоит учитывать вкусы ребенка и подбирать такие продукты, которые он действительно будет есть утром.

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