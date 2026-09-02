Головная боль может сигнализировать о нехватке жидкости в организме – врач

09:34, 02 сентября 2026, ПАИ

Головная боль иногда может стать одним из первых сигналов того, что организму не хватает жидкости. Такой симптом нередко связывают со стрессом или недосыпом, хотя в некоторых случаях причиной может быть недостаточное потребление воды. Об этом нутрициолог Марина Мальцова рассказала «Ленте.ру».

По словам специалиста, вода необходима организму для целого ряда процессов. Она помогает поддерживать объем крови, участвует в терморегуляции, обеспечивает транспортировку питательных веществ и выведение продуктов обмена.

При недостатке жидкости может нарушаться водно-электролитный баланс. При более выраженном обезвоживании снижается объем циркулирующей крови, что способно вызывать неприятные ощущения. Поэтому головная боль, связанная с нехваткой жидкости, может возникнуть не только после физических нагрузок или пребывания на жаре, но и в обычных условиях.

При этом специалист подчеркнула, что связывать любую головную боль исключительно с недостатком воды неправильно. Этот симптом является неспецифическим и может возникать по множеству других причин.

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