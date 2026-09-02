Школа, прогулки, сон и кружки: как составить режим первоклассника без перегрузок

09:00, 02 сентября 2026, ПАИ

Начало учебного года – серьёзное испытание для первоклассника. Новая обстановка, занятия, домашние задания и дополнительные кружки могут привести к переутомлению, если неправильно распределить нагрузку. О том, как организовать день ребенка без перегрузок, рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Специалисты советуют родителям помнить главное: первоклассник – это не маленький взрослый. Его нервная система еще развивается, поэтому длительные занятия требуют перерывов. Предел концентрации внимания у ребенка составляет примерно 15–20 минут. Поэтому не стоит рассчитывать, что первоклассник сможет час подряд заниматься прописями или другими заданиями без отдыха.

Одним из главных элементов режима остается полноценный ночной сон. Первокласснику необходимо около 10–11 часов сна. При режиме с подъемом в 7:00 специалисты рекомендуют укладывать ребенка не позднее 21:00.

За час до сна лучше отказаться от гаджетов. Вместо телефона или планшета можно почитать книгу, спокойно поговорить с ребенком или принять ванну.

Не менее важна физическая активность. Ребенку рекомендуют проводить на свежем воздухе не менее 1–1,5 часа в день.

После школьных занятий прогулка помогает снять физическое и эмоциональное напряжение. При этом лучше, чтобы она была активной: бег, игры, прыжки и другие движения полезнее простого сидения на лавочке.

Врачи также советуют не превращать выполнение домашних заданий в многочасовой марафон. В первом классе домашние задания не предусмотрены. Если учитель все же дал ребенку задание, его можно разделить на несколько коротких подходов с перерывами.

Например, вместо получасового непрерывного занятия можно выполнить часть работы за 10 минут, затем сделать паузу, подвигаться, выпить воды и после этого продолжить.

Дополнительные занятия также необходимо подбирать с учетом общей нагрузки. Оптимальным считается 2–3 занятия в неделю. При этом специалисты советуют оставить хотя бы один полностью свободный день – без школы, кружков и других обязательных дел.

Такой день можно посвятить играм, общению с семьей, прогулкам или просто отдыху.

Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении и самочувствии ребенка. О возможном переутомлении могут говорить повышенная капризность и плаксивость, нарушения сна, крики во сне, жалобы на головную боль или боли в животе.

Также среди тревожных признаков специалисты называют появление тиков – например частое моргание или непроизвольные движения плечами – и потерю интереса к учебе.

При появлении таких симптомов стоит пересмотреть распорядок дня и убрать лишнюю нагрузку.

Чтобы ребенку было проще ориентироваться в течение дня, родители могут составить визуальное расписание. Вместо обычного списка можно использовать картинки и символы: солнце для подъема, чашку для завтрака, школьный звонок для занятий, мяч для прогулки.

Полезно также заранее заложить достаточно времени на утренние сборы. Спокойный подъем, завтрак и подготовка к школе помогут избежать лишней спешки и нервозности.

Специалисты подчеркивают: режим для ребенка – это не жесткое расписание, а понятная последовательность привычных действий. Когда ребенок знает, что после школы его ждет прогулка, затем ужин, игра, книга и сон, это создает ощущение предсказуемости и безопасности.

При этом родителям советуют не перегружать первоклассника стремлением к высоким результатам. В начале школьного пути гораздо важнее сохранить интерес и любопытство ребенка, чтобы учеба воспринималась не как ежедневное испытание, а как естественная часть жизни.