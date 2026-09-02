Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школа, прогулки, сон и кружки: как составить режим первоклассника без перегрузок

Начало учебного года – серьёзное испытание для первоклассника. Новая обстановка, занятия, домашние задания и дополнительные кружки могут привести к переутомлению, если неправильно распределить нагрузку. О том, как организовать день ребенка без перегрузок, рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Фото: ПАИ

Специалисты советуют родителям помнить главное: первоклассник – это не маленький взрослый. Его нервная система еще развивается, поэтому длительные занятия требуют перерывов. Предел концентрации внимания у ребенка составляет примерно 15–20 минут. Поэтому не стоит рассчитывать, что первоклассник сможет час подряд заниматься прописями или другими заданиями без отдыха.

Одним из главных элементов режима остается полноценный ночной сон. Первокласснику необходимо около 10–11 часов сна. При режиме с подъемом в 7:00 специалисты рекомендуют укладывать ребенка не позднее 21:00.

За час до сна лучше отказаться от гаджетов. Вместо телефона или планшета можно почитать книгу, спокойно поговорить с ребенком или принять ванну.

Не менее важна физическая активность. Ребенку рекомендуют проводить на свежем воздухе не менее 1–1,5 часа в день.

После школьных занятий прогулка помогает снять физическое и эмоциональное напряжение. При этом лучше, чтобы она была активной: бег, игры, прыжки и другие движения полезнее простого сидения на лавочке.

Врачи также советуют не превращать выполнение домашних заданий в многочасовой марафон. В первом классе домашние задания не предусмотрены. Если учитель все же дал ребенку задание, его можно разделить на несколько коротких подходов с перерывами.

Например, вместо получасового непрерывного занятия можно выполнить часть работы за 10 минут, затем сделать паузу, подвигаться, выпить воды и после этого продолжить.

Дополнительные занятия также необходимо подбирать с учетом общей нагрузки. Оптимальным считается 2–3 занятия в неделю. При этом специалисты советуют оставить хотя бы один полностью свободный день – без школы, кружков и других обязательных дел.

Такой день можно посвятить играм, общению с семьей, прогулкам или просто отдыху.

Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении и самочувствии ребенка. О возможном переутомлении могут говорить повышенная капризность и плаксивость, нарушения сна, крики во сне, жалобы на головную боль или боли в животе.

Также среди тревожных признаков специалисты называют появление тиков – например частое моргание или непроизвольные движения плечами – и потерю интереса к учебе.

При появлении таких симптомов стоит пересмотреть распорядок дня и убрать лишнюю нагрузку.

Чтобы ребенку было проще ориентироваться в течение дня, родители могут составить визуальное расписание. Вместо обычного списка можно использовать картинки и символы: солнце для подъема, чашку для завтрака, школьный звонок для занятий, мяч для прогулки.

Полезно также заранее заложить достаточно времени на утренние сборы. Спокойный подъем, завтрак и подготовка к школе помогут избежать лишней спешки и нервозности.

Специалисты подчеркивают: режим для ребенка – это не жесткое расписание, а понятная последовательность привычных действий. Когда ребенок знает, что после школы его ждет прогулка, затем ужин, игра, книга и сон, это создает ощущение предсказуемости и безопасности.

При этом родителям советуют не перегружать первоклассника стремлением к высоким результатам. В начале школьного пути гораздо важнее сохранить интерес и любопытство ребенка, чтобы учеба воспринималась не как ежедневное испытание, а как естественная часть жизни.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Игорь Сопов: Открытость избирательного процесса — лучшая гарантия его прозрачности
02 сентября 2026

Возможности единой карты псковича обсудят в новом выпуске «Среды обитания»
02 сентября 2026

Опочанка стала победителем конкурса «Заступник» с роликом о пропаже детей
02 сентября 2026

В Псковской области участники проекта «Навигаторы добра» повысили квалификацию
02 сентября 2026

Россияне могут взять до пяти дней отпуска за свой счёт при регистрации брака
02 сентября 2026

Автомобиль изъяли у невельчанина за пьяную езду
02 сентября 2026

Задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию
02 сентября 2026

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о паразитах в мясе и способах защиты

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...