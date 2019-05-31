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Общество

В Псковском Красном Кресте чествовали пожилых людей, родившихся в мае

Участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» собрались в мини-кафе Красного Креста, чтобы поздравить своих коллег по проекту, родившихся в мае. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, для 11 именинников звучали приветственные слова, поздравительные стихи и песни.

Для каждого именинника учащимися одной из псковских школ были подготовлены поздравительные открытки, а сотрудники Красного Креста постарались найти для каждого «виновника торжества» искренние поздравления и пожелания.

Для нескольких пожилых людей участие в подобном мероприятии было в новинку, но доброжелательная атмосфера праздника и неподдельная внимательность со стороны других участников встречи, порой малознакомых, растопили холодок неловкости и стеснения.

Участие в веселых конкурсах ещё более сблизило пожилых людей, и во время чаепития атмосфера общения была легкой, непринужденной и добродушной. И если кто-то из присутствующих запевал песню, то весь коллектив дружно подхватывал. Энергия, бодрость и азарт пожилых людей, многие из которых перешагнули 80-летний рубеж, заставляли поверить, что наше старшее поколение -это люди «непреклонного возраста».

После праздника участники мероприятия поблагодарили сотрудников Красного Креста за возможность собраться вместе, весело провести время, позабыв про недомогания и бытовые проблемы.

Напомним, что «Именины мая» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

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