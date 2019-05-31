ФАС разработала законопроект, запрещающий повышение комиссий за межрегиональные переводы

22:03, 31 мая 2019, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить устанавливать повышенный размер комиссий для переводов денег между счетами и вкладами, открытыми в разных подразделениях одного банка, сообщает Росбалт.

Соответствующий проект закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в ст. 29 закона, касающегося банковской деятельности. Согласно предложениям ФАС, взимаемые комиссии должны быть одного размера вне зависимости от того, внутри одного подразделения банка или между разными подразделения переводятся деньги.

Как отмечает РБК, о разработке таких поправок стало известно в начале месяца. По мнению главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, подобные изменения в законодательство коснутся в первую очередь Сбербанка, так как другие банки в основном не устанавливают комиссии за межрегиональные переводы.

Отметим, что Сбербанк, занимающий сегодня на рынке денежных переводов 94%, взимает за переводы вне одного региона 1% (но не более 1 тыс. руб.), а переводы внутри региона — бесплатны.