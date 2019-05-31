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Общество

Кузнецова предложила создать в РФ службу «одного окна» для помощи родителям

В России нужно создать службу «одного окна» для помощи родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Владимиром Путиным, пишет Росбалт.

По ее словам, такой вид социальной поддержки позволит избежать ситуаций, когда матери бросают своих малолетних детей. В целом подобные ситуации Кузнецова охарактеризовала как «запущенное социальное неблагополучие». Она считает, что если бы женщины знали, что есть места, куда они могут обратиться за помощью, то таких трагедий можно было бы избежать. Кузнецова добавила, что и сейчас есть различные кризисные центры, куда можно обратиться за помощью, но родители не знают об их существовании. Специальная служба «одного окна» для родителей ликвидирует этот пробел, по аналогии с единым номером экстренных служб.

Напомним, за последнее время произошло несколько случаев, когда матери оставляли своих малолетних детей и скрывались. Так, в Москве женщина бросила двухлетнюю дочь в поликлинике. Еще одна оставила шестилетнего сына в игровой комнате в торговом центре и не пришла за ним. Последний случай — в Котельниках мать привела двух малолетних детей в хостел, вышла под предлогом забытого в машине паспорта и сбежала.

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