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Общество

«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти

1 июня зоозащитная организация «Шанс» приглашает жителей Пскова на прогулку с собаками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры организации.

В «Шансе» отметили, что уже несколько выходных подряд погулять с собаками приходит значительно меньше волонтеров. «Собаки, которых нельзя выпускать из вольеров бегать по территории, сидят неделями взаперти. Просим и молим, приходите, погуляйте с собаками! Им это жизненно необходимо!» - призвали в организации.

Выгулять собак можно с 12:00 до 15:00, прогулка должна длиться не менее часа. Дети до 16 лет могут приходить в «Шанс» только в присутствии взрослых. Форма одежды – рабочая, нужна удобная обувь. Приветствуется опыт общения с собаками.

Сегодня ожидается до +19 градусов, возможен небольшой дождь.

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