Александр Котов: Дети нуждаются в нашей заботе и поддержке

11:45, 01 июня 2019, ПАИ

«Дети нуждаются в нашей заботе и поддержке», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по случаю Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По его мнению, этот праздник в большей степени относится не к детям, а к взрослым. «Этот день учреждён для того, чтобы напомнить об ответственности родителей, общества и государства перед подрастающим поколением», - пояснил спикер ПОС.

Он подчеркнул, что каждый маленький гражданин России должен иметь достойные условия жизни, возможности для всестороннего развития, перспективы в будущем. «Для успешного решения этих задач мы, взрослые, должны объединить усилия: развивать экономику, образование, спорт и науку, сохранять и преумножать культурные традиции, беречь семейные устои, обеспечивать мир и согласие», - считает Александр Котов.

Он добавит, что детство – прекрасная пора, которое должно дарить детям только радость. «Пусть звучит беззаботный детский смех. Пусть сбываются самые заветные детские мечты. Пусть все дети будут здоровы и счастливы!» - обратился председатель облсобрания к жителям региона.