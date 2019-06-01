Детский сад «Солнышко» отремонтируют в Порхове в рамках программы приграничного сотрудничества
Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» проведут в Порхове в рамках проекта «Save Smart» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 606 тыс. 165,6 рубля. Источник финансирования - бюджет Порховского района.
Подрядчику необходимо заменить оконные и дверные блоки, сделать теплые полы в ясельной группе, установить автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Работы должны быть завершены к 1 сентября 2019 года.
Проведение аукциона запланировано на 20 июня.