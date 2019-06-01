Власти Пскова поздравили горожан с Международным днем защиты детей

12:08, 01 июня 2019, ПАИ

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили горожан с Международным днем защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Первое июня - это не только начало счастливой поры школьных каникул, новых открытий и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их будущее, а значит - за будущее страны», - отмечается в тексте поздравления.

Градоначальники подчеркнули, что дети – одна из самых социально незащищенных категорий населения, особого внимания заслуживают ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты и те, кто находится в социально опасном положении.

«Основой детского счастья является крепкая дружная семья. Внимание, любовь и поддержка, которые дети получают в семье, становятся залогом их успешного будущего, дают толчок к самореализации и активной жизненной позиции», - обратились Елена Полонская и Александр Братчиков к жителям региона.

Они поблагодарили тех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, педагогам и тех, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Особые слова признательности власти Пскова адресовали людям, которые подарили семейное счастье приёмным детям.

В поздравительном адресе говорится о том, что в городе расширяется сеть социально-культурных и спортивных учреждений, власти города стараются сделать все возможное, чтобы юные псковичи могли реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. В Пскове дети имеют возможность раскрывать свои таланты в учебе, спорте, творчестве и становятся победителями предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. «Мы гордимся юными псковичами, которые успешно представляют город на областных, всероссийских и международных соревнованиях», - добавили градоначальники.

Они пожелали горожанам здоровья и семейного благополучия, улыбок на лицах детей и светящихся радостью и счастьем глаз.