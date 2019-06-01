0
14:28
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
12:28
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
12:11
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
11:37
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
11:28
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
09:24
Что в Псковской области делают для поддержки детей
09:07
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
Еще новости
Общество

Власти Пскова поздравили горожан с Международным днем защиты детей

И. п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили горожан с Международным днем защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Первое июня - это не только начало счастливой поры школьных каникул, новых открытий и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их будущее, а значит - за будущее страны», - отмечается в тексте поздравления.

Градоначальники подчеркнули, что дети – одна из самых социально незащищенных категорий населения, особого внимания заслуживают ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты и те, кто находится в социально опасном положении.

«Основой детского счастья является крепкая дружная семья. Внимание, любовь и поддержка, которые дети получают в семье, становятся залогом их успешного будущего, дают толчок к самореализации и активной жизненной позиции», - обратились Елена Полонская и Александр Братчиков к жителям региона.

Они поблагодарили тех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, педагогам и тех, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Особые слова признательности власти Пскова адресовали людям, которые подарили семейное счастье приёмным детям.

В поздравительном адресе говорится о том, что в городе расширяется сеть социально-культурных и спортивных учреждений, власти города стараются сделать все возможное, чтобы юные псковичи могли реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. В Пскове дети имеют возможность раскрывать свои таланты в учебе, спорте, творчестве и становятся победителями предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. «Мы гордимся юными псковичами, которые успешно представляют город на областных, всероссийских и международных соревнованиях», - добавили градоначальники.

Они пожелали горожанам здоровья и семейного благополучия, улыбок на лицах детей и светящихся радостью и счастьем глаз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
01 июня 2019
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
01 июня 2019
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
01 июня 2019
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
01 июня 2019
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших регионов страны по работе с усыновителями
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
01 июня 2019
Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
01 июня 2019
«Шанс» просит псковичей выгулять собак, которые давно сидят взаперти
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона
31 мая 2019
Псковский Детский фонд провёл праздник воспитанников интернатных учреждений региона
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
31 мая 2019
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)

Идет загрузка...