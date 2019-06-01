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Общество

Псков встал в пробках из желающих попасть на воздушный праздник в Крестах

1 июня на дорогах Пскова образовались пробки в связи с большим количеством желающих попасть на воздушный праздник, посвященный 75-летию 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Автобусы переполнены, движение по Октябрьскому проспекту и Крестовскому шоссе затруднено.

До места дислокации полка можно добраться на городском автобусе № 4, для которого организована временная остановка на повороте на контрольно-пропускном пункте воинской части на Крестовском шоссе. От КПП до площадки проведения мероприятий курсируют специальные автобусы.

Праздник начался в 10:00 с показа военной техники. Там представлены Ил-76, авиационные приборы для тушения пожаров, наземная техника ВДВ.

В 11:00 состоится построение личного состава полка, митинг, награждение лучших военнослужащих медалями и ценными подарками, торжественный марш.

В 11:45 стартует воздушный парад с участием 10 типов самолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации, его откроет группа Ан-2. Затем самолеты выложат в небе над Псковом цифру «75» в честь юбилея полка.

Запланированы показательные выступления десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Также зрителям продемонстрируют показной слив воды из трех самолетов, окрашенной в цвета российского триколора. Завершится парад отстрелом ракет с самолета.

В 12:20 на празднике выступят артисты и творческие коллективы города Пскова.

На празднике работают торговые точки, военная полевая кухня и агитационный пункт «Военная служба по контракту — мой выбор». Окончание мероприятия запланировано на 16:00.

334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк сформирован 1 июня 1944 года. С 13 июня 1944 года полк принимал активное участие в разгроме группировок противника и освобождении Белорусской ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР, разгроме Восточно-Прусской группировки противника и уничтожении немецко-фашистских войск в городе Берлине.

За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов приказами Верховного Главнокомандующего полку 11 раз объявлялась благодарность. За боевые заслуги, мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, трое военнослужащих полка были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 113 военнослужащих награждены орденами и медалями, 11 марта 1945 года полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота 334 военно-транспортный авиационный Берлинский полк был награжден орденом Красного Знамени.

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