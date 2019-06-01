Михаил Ведерников: Дети – самое дорогое в нашей жизни

11:28, 01 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Дети – самое дорогое в нашей жизни. Именно они являются наследниками нашего прошлого и творцами будущего, а для многих людей – главным смыслом и мотивацией работать на благо нашей Родины», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что для Псковской области эти утверждения верны вдвойне. Глава региона пояснил, что за последние пять лет количество молодежи в области сократилось на 20 тысяч человек: одни уехали, «другие, повзрослев, оказались без смены». «В итоге подрастающему поколению понадобится ещё больше сил, чтобы выполнять миссию по защите и сохранению нашей земли», - продолжил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в регионе будет сделано всё возможное, чтобы псковские дети получили лучшее образование и все условия для самореализации и счастливой жизни именно здесь. Он напомнил, что в Пскове открыт первый «Кванториум», начата реализация аналогичного проекта в Великих Луках. «Мы перезагрузили принципы работы ПсковГУ и помогаем развиваться другим учебным учреждениям. Мы работаем, чтобы у каждого ребёнка было место в яслях, в детском саду, чтобы каждый мог найти интересное хобби и видел вокруг себя бурную культурную, творческую, профессиональную жизнь», - рассказал губернатор.

В День защиты детей он поблагодарил каждого родителя Псковской области, учителей, общественников, деятелей искусства за созидательный труд во благо юного поколения региона. Всем псковским детям Михаил Ведерников пожелал здоровья, удачи и сил на непростом пути взросления и становления как личности.

«С праздником! Пусть каждая семья будет счастлива», - заключил он.