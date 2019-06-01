Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи

12:11, 01 июня 2019, ПАИ

«На протяжении целого ряда лет на территории Псковской области предпринимают существенные меры для поддержки талантливой молодежи. Талантливой с точки зрения учебных результатов, участия в олимпиадах, творческих конкурсах, различных мероприятиях», - отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель комитета по образованию в регионе Александр Седунов.

Он уточнил, что для поощрения таких ребят в бюджете предусмотрены средства. Выплаты получают победители всероссийских и областных олимпиад, добившихся успехов участников международных и всероссийских конкурсов.

«Сегодня появляются дополнительные новые меры поддержки. В соответствии с решением губернатора Михаила Ведерникова после прошедших на территории Пскова Кикоинских чтений подписан документ о выделении средств для поддержки молодых ученых, талантливых школьников и студентов в области физики. Думаю, что это хороший результат», - добавил Александр Седунов.