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Общество

Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи

Фото: Сергей Герасимов

«На протяжении целого ряда лет на территории Псковской области предпринимают существенные меры для поддержки талантливой молодежи. Талантливой с точки зрения учебных результатов, участия в олимпиадах, творческих конкурсах, различных мероприятиях», - отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель комитета по образованию в регионе Александр Седунов. 

Он уточнил, что для поощрения таких ребят в бюджете предусмотрены средства. Выплаты получают победители всероссийских и областных олимпиад, добившихся успехов участников международных и всероссийских конкурсов.

«Сегодня появляются дополнительные новые меры поддержки. В соответствии с решением губернатора Михаила Ведерникова после прошедших на территории Пскова Кикоинских чтений подписан документ о выделении средств для поддержки молодых ученых, талантливых школьников и студентов в области физики. Думаю, что это хороший результат», - добавил Александр Седунов.

 

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