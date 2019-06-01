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Общество

Ремонт Юрмальского шоссе в Латвии продлится до 2020 года

В Латвии приступили к масштабному ремонту Юрмальского шоссе, работы продлятся до сентября 2020 года. Об этом сообщает латвийский портал Delfi

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что реконструкции на трассе не было 40 лет. Дорога находится в плохом состоянии, во время дождя на ней образуются лужи. При этом движение на Юрмальском шоссе довольно интенсивное, в день по нему проезжают порядка 20 тысяч машин.

Министр принес водителям транспортных средств извинения за неудобства и пообещал, что после ремонта по шоссе можно будет ездить со скоростью 110 км/ч. На данный момент в Латвии нет трас, по которым разрешено двигаться с такой скоростью

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