Песнями и танцами отметили псковичи Международный день защиты детей
1 июня в Детском парке Пскова прошла праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Работали детские игровые площадки, псковские коллективы подготовили концерт. Интерактивную фольклорную программу «Солнышка-ведрышко, выгляни в окошечко» представило фольклорное объединение детского Дома творчества. Артисты исполнили частушки, русские народные песни, псковичи поучаствовали в играх и конкурсах.
Затем выступили лучшие детские танцевальные и песенные коллективы Пскова: участники детского хореографического образцового ансамбля «Солнышко», театра танца «Уникс», воспитанники спортивного комплекса «Бригантина», танцевального коллектива «Fresh» и юные артисты вокального коллектива «Карамелька».
Праздник продолжится концертной программой с участием коллектива хореографического ансамбля «Мозаика», выступлениями детских и молодежных коллективов, спортивных клубов и центров развития. Ростовые куклы, вокалисты ждут псковичей на набережной реки Псковы у Троицкого моста. В 17:00 там состоится концерт рок-групп из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга «Добрый рок - Городу детства».