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Соцсфера

Объявлен аукцион на строительство детского сада на Алехина в Пскове

Объявлен аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице А. Алехина в Пскове. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 213 млн 520 тыс. 18 рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета, предусмотренные в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Детский сад будет построен по муниципальной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

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