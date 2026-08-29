Страховые пенсии увеличат в России в 2027 году

13:01, 29 августа 2026, ПАИ

Страховые пенсии увеличат 1 февраля и 1 апреля 2027 года, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом пишет «Лента.ру».

С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции, сложившимся по итогам 2026 года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка с учетом финансовых показателей Социального фонда, отметил он.

Также социальные пенсии и прочие регулярные выплаты пересчитают 1 апреля, с ориентиром на прогнозируемый рост величины прожиточного минимума пенсионера, добавил Никита Чаплин.

Кроме того, для работающих пенсионеров действует собственный механизм: с 1 августа 2027 года Соцфонд автоматически пересчитает их выплаты и учтет страховые взносы, поступившие от работодателя. При этом размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов. По словам Никиты Чаплина, плановая индексация военных пенсий также назначена на октябрь 2027 года.

Он отметил, что льготным категориям граждан надбавки к их пенсиям будут пересматриваться четыре раза в год.