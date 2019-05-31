Великолукский вокальный ансамбль получил диплом международного фестиваля

18:20, 01 июня 2019, ПАИ

Великолукский вокальный ансамбль «Традиция» получил звание лауреата II степени на II Международном фестивале военно-патриотической песни «Солдаты Отечества», который прошел в Витебске (Белоруссия) и был посвящен 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

Фестиваль собрал конкурсантов из Белоруссии, России и Латвии. В состав жюри вошли деятели культуры и искусства, представители ветеранских организаций.

Великолукский коллектив принял участие в конкурсной программе, которая проходила 25 мая в Витебской филармонии и гала-концерте фестиваля 26 мая в Летнем амфитеатре. "Мы гордимся тем, что плечом к плечу выступали на одной сцене с бесстрашными воинами, настоящими мужчинами", - поделились участники ансамбля. По их словам, два конкурсных дня были наполнены яркими эмоциями и впечатлениями, великолучане надеятся, что участие в фестивале «Солдаты Отечества» станет доброй традицией.