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Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу

Невельчане поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу, который состоится в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» с 28 августа по 2 сентября. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов, команда «Юность» (Невель) завоевала победу на Чемпионате по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова группе 2005–2006 годов рождения.

На втором месте в этой группе оказались футболисты из команды «Экс-тайм» (Псков), на третьем – «Олимп» «(Пустошка). Лучшим нападающим здесь признана Арина Завьялова (Пушкинские Горы), лучшим защитником - Илья Панфилов (Пустошка), лучшим вратарем - Илья Федоров (Псков), лучшим игроком - Павел Шавров (Невель).

В группе 2007-2009 годов рождения на первом месте - команда «Спарта» (Себеж), на втором – «Регион» (Дедовичи), на третьем – «Амкал» (Псков). Лучшим нападающим стал Кирилл Прищепов (Псков), лучшим защитником - Вадим Хохлун (Дедовичи), лучшим вратарем - Михаил Сытин (Бежаницы), лучшим игроком - Егор Иванов (Себеж)

В категории 2001-2004 годы первое место завоевала «Орда» (Великие Луки), второе – «БК Леон» (Невель), третье – «Святогорец» (Пушкинские Горы). Лучшим нападающим назвали Даниила Васильева (Палкино), лучшим защитником - Семена Лобанова (Великие Луки), лучшим вратарем – Дениса Кузьмина (Пушкинские Горы), лучшим игроком – Никиту Харитонова (Невель)

Соревнования прошли в Пскове на стадионе «747» 1 июня. В них приняли участие 18 непрофессиональных команд, которые одержали победу в муниципальном и полуфинальном (зональном) этапе.

Призерам и победителям вручили грамоты, медали, кубки и ценные призы, а лучшим в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший вратарь» - статуэтки.

В Псковской области чемпионат стартовал 4 мая, он собрал 114 команд из 22 муниципалитетов. Игры проходили в трех возрастных группах: 2007 – 2009, 2005 – 2006 и 2001 – 2004 годы рождения.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда2018» при поддержке регионального координатора «Детского спорта» Юрия Сорокина.  На эти цели выделена субсидия администрации области.

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