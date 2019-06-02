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Культура

Органная академия будет работать в Печорах в июне

Весь июнь в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А будет звучать органная музыка. Как сообщили Псковскому агентству инфорации организаторы концертов, уже известно расписание выступлений на первый летний месяц.

8 июня в 17:00 можно будет послушать церковный хор эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Иоанна из города Хаапсалу под руководством Лии Салумяэ

С 27 июня по 29 июня в Печорах развернётся настоящая органная академия. 27 июня пройдут мастер-классы доцента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Алексея Шмитова. 28 июня в 18:30 состоится гала-концерт молодых органистов России - участников органной академии в Печорах

29 июня в 16:00 концет даст московский органист Алексей Шмитов. 30 июня в 16:00 выступят органисты из Латвии Гуна Кисе и Лариса Царькова.

Музыканты сыграют на историческом духовом органе. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь  на пожертвования слушателей, собранные средства идут на восстановление уникального инструмента.
 

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