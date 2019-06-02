Псковский планетарий подготовил спецафишу для летних каникул

10:29, 02 июня 2019, ПАИ

Псковский планетарий подготовил спецафишу для летних каникул, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

3 июня можно будет посетить сразу несколько детских программ: в 12:00 - «Проделки Луны» для детей 5-7 лет, в 13:00 - «Орионыч на Марсе» для детей 6-10 лет, в 16:00 - «Дашины сказки о небе» для детей 5-8 лет. 4 июня в 12:00 состоится показ программы «Пришелец из пояса астероидов» для детей 5-7 лет, в 13:00 - «Истории о звёздах» для детей 6-10 лет, в 16:00 - «Волшебник-Планетарий» для детей 5-8 лет. 5 июня в 12:00 - «Путешествие ребят на Луну», в 13:00 - «Маленький принц», в 16:00 - «Прогулка с Орионычем». 6 июня в 12:00 - «История одного космического путешествия» для детей 6-10 лет, в 13:00 - «Волшебные приключения в летнюю ночь» для детей 6-10 лет, в 16:00 - «Проделки Луны» для детей 5-7 лет. 7 июня в 12:00 - «Как гномик солнышко искал» для детей 4-5 лет, в 13:00 - «Под небом Планетария» для детей от 11 лет.

Во время сеансов категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами: разговаривать, включать подсветку. В зале во время программы нельзя проводить фото- и видеосъёмку, пользоваться любой записывающей аппаратурой. Также не разрешается приносить в планетарий напитки и еду, употреблять их во время сеанса. Сотрудники планетария вправе удалить из зала нарушителя дисциплины. Планетарий Пскова находится по адресу: улица Советская, 64 А. Подробности по телефону 66-17-53.