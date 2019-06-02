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Общество

Уличный праздник устроила депутат Лидия Драгунова

Детский уличный праздник устроила депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Лидия Драгунова при участии жителей избирательного округа №6. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, мероприятие прошло во дворе дома №23 по улице Шестака в Пскове.

Фото пресс-службы ПОС

«Жители этого микрорайона очень активные, сплочённые и с удовольствием поддерживают все хорошие начинания, - отметила Лидия Драгунова. – День защиты детей – замечательный повод собраться всем вместе – на наш праздник пришли все поколения: дети, их родители, бабушки и дедушки. Я сама недавно стала мамой и очень хорошо понимаю, как важно, чтобы наши дети были счастливы, здоровы, успешны. Их жизненный успех – это достойное будущее нашей страны. И, конечно, задача родителей и государства – сделать всё возможное для счастья наших детей».

На детской площадке выступили вокалисты «Дома офицеров» и танцевальный коллектив колледжа искусств имени Римского Корсакова. Центр «Патриот» организовал работу интерактивных площадок. Во дворе развернулась полевая кухня, прошли конкурсы и викторины.

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