2 июня на 50 минут будет ограничено движение транспорта в центре Пскова

09:34, 02 июня 2019, ПАИ

2 июня на 50 минут - с 10:00 до 10:50 - будет ограничено движение транспорта в центре Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Движение автомобильного транспорта будет приостановлено от площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова. Ограничение вводится в связи с демонстрацией, посвящённой Международному дню защиты детей.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые знаменательную дату отметили в 1950 году.