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Общество

Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове

Летний городской лагерь для детей начнёт работу при Троицком соборе в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, лагерь будет действовать с 3 по 17 июня с понедельника по четверг и в воскресенье. В детском лагере Троицкого собора ждут детей от 7 до 14 лет.

Расписание работы:

9:30 - общий сбор в приходском доме Троицкого собора;

10:00–13:30 – краеведческие тропы – пешеходные экскурсии с посещениемдревних храмов Василия на Горке, Рождества Иоанна Предтечи, святого Николая со Усохи;

13:30 – обед в трапезной Троицкого собора;

14:00 – 16:00 – образовательные и развлекательные программы и мастер-классы.

Посещение лагеря бесплатное. «От участников требуется лишь веселое настроение и зонтик в дождливую погоду», - отметили организаторы. Для записи и более подробной информации необходимо звонить по телефону: 8-911-376-31-35, Юлия Юрьевна.

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