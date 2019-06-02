Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
Летний городской лагерь для детей начнёт работу при Троицком соборе в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, лагерь будет действовать с 3 по 17 июня с понедельника по четверг и в воскресенье. В детском лагере Троицкого собора ждут детей от 7 до 14 лет.
Расписание работы:
9:30 - общий сбор в приходском доме Троицкого собора;
10:00–13:30 – краеведческие тропы – пешеходные экскурсии с посещениемдревних храмов Василия на Горке, Рождества Иоанна Предтечи, святого Николая со Усохи;
13:30 – обед в трапезной Троицкого собора;
14:00 – 16:00 – образовательные и развлекательные программы и мастер-классы.
Посещение лагеря бесплатное. «От участников требуется лишь веселое настроение и зонтик в дождливую погоду», - отметили организаторы. Для записи и более подробной информации необходимо звонить по телефону: 8-911-376-31-35, Юлия Юрьевна.