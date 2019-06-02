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Общество

Цветочную дорожку высадили псковичи в Детском парке

Цветочную дорожку высадили псковичи в Детском парке в честь Международного дня защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Фото Наталии Соколовой

«Ничто не объединяет лучше, чем общее дело! Вместе с детьми и родителями сажали цветы в Детском парке Пскова в День защиты детей! Это было очень позитивно и солнечно. Спасибо УГХ Пскова, Совету отцов Псковской области, Детскому совету за идею, помощь и организацию. Всем добрым людям - за участие!» - поблагодарила омбудсмен.

Фото Наталии Соколовой

Новая цветочная клумба появилась у памятника Скобарю.

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