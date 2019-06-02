Цветочную дорожку высадили псковичи в Детском парке

11:29, 02 июня 2019, ПАИ

Цветочную дорожку высадили псковичи в Детском парке в честь Международного дня защиты детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Ничто не объединяет лучше, чем общее дело! Вместе с детьми и родителями сажали цветы в Детском парке Пскова в День защиты детей! Это было очень позитивно и солнечно. Спасибо УГХ Пскова, Совету отцов Псковской области, Детскому совету за идею, помощь и организацию. Всем добрым людям - за участие!» - поблагодарила омбудсмен.

Новая цветочная клумба появилась у памятника Скобарю.