Названы страны, где россияне проводят меньше всего времени в путешествии

12:35, 02 июня 2019, ПАИ

Названы страны, где россияне проводят меньше всего времени в путешествии. Как сообщают эксперты сервиса OneTwoTrip, россияне меньше всего задерживаются в Швеции, Финляндии, Монголии, Латвии и Белоруссии.

Причём именно в Белоруссию совершаются самые краткосрочные поездки - всего на пару дней. А вот Канада стала страной, где путешественники проводят больше всего времени — 37 дней в году.

Любопытно, что в 2018 году средняя продолжительность поездки российских туристов составила 9,3 дня, а в этом лишь 8,7 дня. Таким образом, россияне в среднем стали проводить на сутки меньше за рубежом.