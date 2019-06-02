Игру «Ганзейское путешествие» презентуют в Изборске 5 июня

18:07, 02 июня 2019, ПАИ

В преддверии международных Ганзейских дней в Пскове музей-заповедник «Изборск» подготовил для своих гостей подарок - интерактивную игру «Ганзейское путешествие» для взрослых и детей. 5 июня в 14:00 в Изборской крепости пройдёт её презентация, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника.

«Мы предлагаем нашим гостям почувствовать себя ганзейскими купцами и cовершить настоящее «Ганзейское путешествие» по морям и вольным городам Северной Европы. Каждой купеческой гильдии предстоит совершить дальнее плавание и преумножить свое богатство, познакомиться с историей ганзейского союза, преодолеть препятствия и трудности, разгадывая задачки и вопросы об истории и культуре торгового союза», - рассказали авторы игры.