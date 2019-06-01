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ФК «Псков-747» завершит сезон матчем с владимирским «Торпедо»

2 июня футбольный клуб «Псков-747» завершит сезон матчем с владимирским «Торпедо», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе клуба.

Игра пройдёт во Владимире рамках заключительного тура первенства ПФЛ среди команд группы «Запад». Стартовый свисток арбитр Алексеей Кузнецов из Иванова на поле стадиона «Торпедо» даст в 18:00.

«Торпедо» с 30 очками находится на 8 месте. Подопечные Игоря Васильева отстают на одно очко, и в случае победы смогут обойти команду из Владимира.

В этом сезоне досрочно чемпионский титул завоевал ивановский «Текстильщик».
 

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