Выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов полуголая модель объяснила свой поступок

14:10, 02 июня 2019, ПАИ

Выбежавшая на поле во время матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0:2) в финале Лиги чемпионов полуголая модель Кинси Волански объяснила свой поступок. «Пробег в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда», — написала девушка в своём Инстаграме.

Девушка проникла на стадион, добежала до центра поля, ттам её поймали и увели в подтрибунное помещение. Позже выяснилось, что американка состоит в отношениях с Виталием Здоровецким — русским пранкером, живущим в США. В 2014 году в финале чемпионата мира он тоже выбегал на поле полуголым.

Тем временем, после необычного поступка аккаунт Кинси Волански в Инстаграме стал набирать необычайную популярность. Если до матча 1 июня у неё было порядка 300 тысяч подписчиков, то к настоящему времени их боле 2,2 млн.