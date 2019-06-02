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Общество

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать в соцсетях фотографии детей

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать в соцсетях фотографии детей. Об этом сообщается в записи на странице ведомства «ВКонтакте».

«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций», - напомнили в Роскомнадзоре.

По словам специалистов ведомства, родители тысячами публикуют снимки своих чад, но при этом не осознают всех рисков. Повзрослев, ребенок столкнется со своими младенческими фотографиями, размещенными в интернете. В Роскомнадзоре напомнили, что «сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно».

«Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли. А самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», - рассказали в Роскомнадзоре.

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