Шиповник в Финляндии объявили вне знакона

16:52, 02 июня 2019, ПАИ

Ввоз шиповника в страну запретили власти Финляндии, сообщает газета «Известия». С 1 июня Министерство сельского и лесного хозяйства сопредельного государства внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных растений.

Шиповник морщинистый появился в Финляндии в 1990-х годах. Местные власти выступили с распоряжением выкорчевать растение в садах, парках, пляжах и на обочинах дорог в течение ближайших трех лет.

Этим же постановлением вне закона объявлены и волкособы - помесь собаки и волка. Их нельзя разводить и приобретать в качестве домашних животных.