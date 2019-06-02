Ремонт ливневой канализации на улице Юбилейной в Пскове состоится в этом году

17:01, 02 июня 2019, ПАИ

Ремонт ливневой канализации на улице Юбилейной в Пскове состоится в этом году, соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчики могут подавать заявки на участие в аукционе до 17 июня. Стоимость контракта составляет 6 млн 950 тысяч рублей. Победителя объявят 21 июня. Работы должны быть завершены к 15 октября. Гарантийный срок новой ливнёвки должен составлять не менее 4 лет.

Средства на ремонт выделяются из городского бюджета в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».