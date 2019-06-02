0
17:05
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
11:43
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
11:02
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
08:50
Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе
19:30
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:28
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
12:28
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
Еще новости
Общество

Ремонт ливневой канализации на улице Юбилейной в Пскове состоится в этом году

Ремонт ливневой канализации на улице Юбилейной в Пскове состоится в этом году, соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчики могут подавать заявки на участие в аукционе до 17 июня. Стоимость контракта составляет 6 млн 950 тысяч рублей. Победителя объявят 21 июня. Работы должны быть завершены к 15 октября. Гарантийный срок новой ливнёвки должен составлять не менее 4 лет.

Средства на ремонт выделяются из городского бюджета в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Псков»» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
02 июня 2019
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
02 июня 2019
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
02 июня 2019
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе
02 июня 2019
Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июня 2019
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
01 июня 2019
Выдача сертификатов и подарков новорожденным началась в Псковской области
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
01 июня 2019
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка проходит в Пскове
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи
01 июня 2019
Эксперт: Существенные меры предпринимают в Псковской области для поддержки талантливой молодежи

Идет загрузка...