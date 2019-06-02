Уличное освещение появится на Снятной горе в Пскове

18:34, 02 июня 2019, ПАИ

На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение работ по строительству линии наружного освещения по улице Снятная гора в Пскове. Подрядчики могут подавать заявки до 13 июня. Победителя планируется определить 17 июня.

Стоимость заявленных работ составляет порядка 905 тысяч рублей. Средства выделяются из бюджета Пскова. Финансирование предусмотрено по отдельному мероприятию «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

К 30 сентября после выполнения работ на улице Снятная гора должно появиться не менее 23 новых уличных фонарей.