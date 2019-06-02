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Общество

Из-за шпаргалок и мобильных телефонов с ЕГЭ удалён 141 школьник

Из-за шпаргалок, мобильных телефонов и других средств связи с ЕГЭ в России удалён 141 школьник, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Результаты всех участников ЕГЭ, нарушивших правила, аннулировали. Сдать экзамены заново они смогут лишь в будущем году.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рекомендовал выпускникам не рисковать своим будущим и не пытаться пронести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны.

В России уже состоялись ЕГЭ по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

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