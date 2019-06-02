Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова

17:05, 02 июня 2019, ПАИ

Владелец одного из кафе в Даугавпилсе (Латвия) Андрей Файбушевич обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова, сообщает gorod.lv. Предприниматель отказался от участия в эфире, потому что сотрудники радиостанции разговаривали с ним на русском языке.

«Позвонила журналист Латвийского радио 4 и сходу стала говорить по-русски, как будто говорит с туристом из Пскова. Хотели пригласить в прямой эфир, поговорить о том, как в Даугавпилсе «все круто». Не переходили на латышский язык, даже когда я отвечал на латышском! И таким людям мы дадим гражданство Латвии? Нет, не буду участвовать», - написал он в своём Твиттере.

В электронном письме, в котором, как рассчитывал Файбушевич, к нему должны были обратиться по-латышски, общение тоже продолжилось по-русски.

«Продолжение - попросил прислать э-мейл, в качестве напоминания… Ну, конечно! Кто бы надеялся, что, по крайней мере, в переписке будет так, как полагается государственному общественному СМИ? Эй, Латвийское радио, а с польской, украинской или литовской редакцией вы тоже позволите себе нечто подобное?» - негодует владелец кафе.

Кафе Файбушевича прославилось тем, что отказалось обслуживать клиентов на русском языке. По словам предпринимателя, таким образом он борется с мифом о том, что Даугавпилс – «русский город».

«Дело принципа. И руководству Латвийского радио надо серьезно задуматься о том, что все пророссийские «инсайдеры» пытаются культивировать созданный коммунистами миф о Даугавпилсе как о «русском городе»… Это проклятие в развитии Даугавпилса уже как минимум 60 лет», - добавил Андей Файбушевич.