Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»

09:45, 03 июня 2019, ПАИ

В Волгоградской области завершился финальный этап конкурса по полевой выучке среди офицеров и экипажей подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж-2019», который проходил на базе Камышинского десантно-штурмового соединения. Как сообщает телеканал «Звезда», лучшим командиром подразделения РЭБ стал гвардии лейтенант Вадим Ватолин из 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Среди расчетов комплекса «Лорандит» победу одержал расчет взвода радиоконтроля (пеленгации и подавления) из Пскова.

Среди экипажей комплекса «Инфауна» победу в конкурсе одержал экипаж взвода радиопомех роты РЭБ Камышинского десантно-штурмового соединения. Среди подразделений РЭБ соединений, лучшей признана рота РЭБ из Камышина.

В конкурсе приняли участие лучшие представители подразделений РЭБ девяти соединений Воздушно-десантных войск - в общей сложности 63 военнослужащих в составе 18 команд.

Оценивался уровень теоретических знаний и практических навыков личного состава подразделений РЭБ ВДВ по предметам боевой подготовки. «Конкурс способствовал повышению уровня подготовки личного состава, развитию состязательности среди экипажей подразделений РЭБ, наглядно продемонстрировал личный вклад каждого военнослужащего в общий командный результат», - подчеркнул главный судья соревнований подполковник Максим Курилов.