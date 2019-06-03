0
13:21
Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш
12:21
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
11:44
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
09:45
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
17:05
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
11:43
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
11:02
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
Еще новости
Общество

Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»

В Волгоградской области завершился финальный этап конкурса по полевой выучке среди офицеров и экипажей подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж-2019», который проходил на базе Камышинского десантно-штурмового соединения. Как сообщает телеканал «Звезда», лучшим командиром подразделения РЭБ стал гвардии лейтенант Вадим Ватолин из 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Среди расчетов комплекса «Лорандит» победу одержал расчет взвода радиоконтроля (пеленгации и подавления) из Пскова.

Среди экипажей комплекса «Инфауна» победу в конкурсе одержал экипаж взвода радиопомех роты РЭБ Камышинского десантно-штурмового соединения. Среди подразделений РЭБ соединений, лучшей признана рота РЭБ из Камышина.

В конкурсе приняли участие лучшие представители подразделений РЭБ девяти соединений Воздушно-десантных войск - в общей сложности 63 военнослужащих в составе 18 команд.

Оценивался уровень теоретических знаний и практических навыков личного состава подразделений РЭБ ВДВ по предметам боевой подготовки. «Конкурс способствовал повышению уровня подготовки личного состава, развитию состязательности среди экипажей подразделений РЭБ, наглядно продемонстрировал личный вклад каждого военнослужащего в общий командный результат», - подчеркнул главный судья соревнований подполковник Максим Курилов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
03 июня 2019
Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
03 июня 2019
«Музыка на любой вкус»: Организаторы рассказали о предстоящих концертах в Ганзейские дни в Пскове
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
03 июня 2019
Военнослужащие из Пскова стали лучшими на конкурсе «Электронный рубеж-2019»
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова
02 июня 2019
Владелец кафе в Даугавпилсе обиделся на местное радио из-за общения с ним как с туристом из Пскова 1
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
02 июня 2019
Детский городской лагерь начнёт работу при Троицком соборе в Пскове
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
02 июня 2019
Предстоящая неделя в Пскове будет жаркой
Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе
02 июня 2019
Исторический фестиваль «Довмонт Псковский» продолжит праздничные выходные в городе
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июня 2019
Празднование 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...