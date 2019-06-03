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Общество

Ансамбль «ЛодкАструн» выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Бугрово

В Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А. С  Пушкина «Михайловское» выступит ансамбль из Карелии «ЛодкАструн» (проект YARGA SOUND SYSTEM), основой музыки которого являются песни русского севера. Концентр состоится 8 июня в 19:30 на плавучей сцене в деревне Бугрово.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, музыканты ансамбля используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными технологиями. ЛодкАструн — это одновременно и лодка, и музыкальный инструмент. Ее автор - петрозаводский музыкант и художник Александр Леонов, который взял за основу своего изобретения традиционную карельскую лодку-однодеревку.  

Идея «скрестить» лодку со струнами возникла у Александра Леонова в Суздале в 2012 году, в рамках творческой лаборатории «Человек». Он использовал лодку, сконструированную мастерами М. Напыловым и С. Воробьевым (Нижегородская область). В начале 2016 года проект был реализован и поддержан финансово Информационным туристским центром Республики Карелия. Лодку построили мастера Илья Драгунов и Александр Леонов с соблюдением традиционных технологий.

ЛодкАструн как экспериментальный музыкальный инструмент обладает рядом особенностей.  Десять струн расположены так, чтобы лодка оставалась лодкой: пять струн натянуты ближе к носу, пять - к корме, а посередине сохраняется свободное пространство для человека.

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