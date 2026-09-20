Елена Синёва: Школьный опыт – ключ к диалогу с жителями округа

23:15, 20 сентября 2026, ПАИ

Как опыт работы в школе и налаженная коммуникация помогают на встречах с жителями округа, рассказала кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России», директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Хорошо, что есть такой опыт общения: и с родителями, и с детьми. Его можно перенести на жителей своего округа. В разговоре с жителями расширяется круг вопросов, которые их беспокоят и которые в дальнейшем необходимо будет стараться решить», – сказала она.

Елена Синёва отметила, что округ № 3 в Пскове территориально достаточно большой и за время работы она познакомилась со многими местными жителями.

«Это и прекрасные пожилые люди, которые очень радеют за свои дворы, знают каждого жителя и не стесняются озвучивать те вопросы, которые остались нерешёнными. Но также они благодарят власти за внимание к дворовым территориям», – отметила она.

Отдельно Елена Синёва выделила деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые преобразуют дворы, и добавила, что во встречах жителей округа принимают участие и родители учеников гимназии, которым небезразлична судьба территорий. Все вопросы зафиксированы и держатся под контролем.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.