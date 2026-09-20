Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Псковской области – Наталья Исакова

23:59, 20 сентября 2026, ПАИ

На прошедших выборах не было зафиксировано нарушений, сказала член Общественной палаты России, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Выборы состоялись. И я хотела бы отметить, что наблюдатели не зафиксировали нарушений. Выборы прошли в соответствии с требованиями законодательства», – сказала Исакова.

Она отметила разнообразие способов волеизъявления: «Есть разные способы волеизъявления – ДЭГ и традиционное, на участках. Чтобы максимально обеспечить участие, было надомное голосование, а также на приграничных территориях».

Отдельно Исакова обратила внимание на нововведение: «Впервые проходило детское голосование. Мой сын тоже принимал участие – он был в восторге и даже спросил, почему у него паспорт не спросили».

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.