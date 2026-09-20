«Люди видят изменения»: Борис Елкин – о высокой явке на выборы в Псковской области

23:57, 20 сентября 2026, ПАИ

Об обстановке на избирательных участках в Пскове в дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва рассказал глава города Борис Елкин во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«За прошедший электоральный цикл и за пять лет работы регионального парламента было многое сделано. И в этот период я работал в городе. О своих заслугах не очень хорошо говорить, но действительно я приезжал в УИК и видел много позитивно настроенных горожан, которые пришли голосовать. Так продолжалось все три дня, явка достаточно высокая. Уже можно сказать, что она выше, чем была в прошлый раз: люди видят изменения и готовы участвовать в судьбе нашей страны и города», – подчеркнул он.

Борис Елкин также рассказал о детском голосовании. По его мнению, эта история очень важна.

«Это серьёзный избирательный процесс для всех жителей, но те или иные активности, в том числе детские голоса, – это очень хорошая история. За этот креатив спасибо всем, кто его организовывал. Дети с ранних лет приобщаются к тому, что важно ходить на выборы, их голос важен, от них зависит будущее нашей страны и региона. Если с детства будем приобщать, это поможет укрепить демократическое общество, которое развивается», – заключил он.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.