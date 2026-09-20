Сенатор Алексей Наумец отметил сплочённость россиян во время выборов

23:46, 20 сентября 2026, ПАИ

Россияне сплотились, и явка на прошедшие выборы выше, чем в 2021 году. Об этом заявил сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Сплочение людей – это факт состоявшийся, по моему мнению, и он не требует опровержения. Люди сплотились вокруг нашего национального лидера, президента. И явка на эти выборы выше, чем в 2021 году», – отметил он и обратил внимание, что в выборах принимают участие и бойцы специальной военной операции, те, кто защищал Родину, а значит, умеет созидать и отстаивать интересы.

По словам сенатора, выборы покажут доверие людей к избирательному процессу.

«И опираясь на конкретные данные, нет сомнений, что партия «Единая Россия» победит. Помимо доверия, это возложит ещё и огромную ответственность. Необходимо осуществить те задачи, которые поставили съезд партии и Народная программа», – заключил он.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.