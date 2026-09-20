Надежда Васильева: Встречи с жителями на выборах были искренними, поддержка ветеранов стала главной

23:22, 20 сентября 2026, ПАИ

Встречи с жителями в ходе избирательной кампании проходили тепло и искренне, а поддержка ветеранов и их близких стала главной, сказала кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России», руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Встречали нас очень тепло, очень искренне. Вопросы возникали самые разные. Для меня некоторые вопросы были неожиданными. Люди задавали вопросы, которые длительное время их интересуют, – о воде, отоплении, электроэнергии. Много вопросов о поддержке ветеранов СВО. Где-то люди обращались с личными историями, которые трогали до слёз», – сказала Васильева.

«Мы проехали огромное количество деревень – от Красногородска и Пыталова до Палкинского и Печорского районов. Самое главное, что у всех людей были искренность и тепло, – подчеркнула Васильева. – У меня была очень большая ответственность, потому что в этот период самое главное – герои, ветераны и их близкие. Они стали для меня очень большой и важной поддержкой».

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.