Около 2600 обращений поступило в штаб наблюдения за выборами в Псковской области

23:06, 20 сентября 2026, ПАИ

Около 2 600 обращений поступило от наблюдателей в общественный штаб наблюдения за выборами в Псковской области за три дня голосования. Об этом сообщил руководитель штаба, председатель региональной Общественной палаты Александр Седунов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Перед тем как уходил сюда из штаба, у нас было около 2 600 разных обращений. На территории Псковской области 567 участков. Наблюдатели работали везде и общались с кандидатами, общественными организациями. Наблюдатели от оппозиционных партий были везде», – сказал Седунов.

По его словам, многие сообщения были уникальными и позитивными.

«Все писали, что выборы проходят легитимно, законно, что люди голосуют семьями, с внуками, детьми, надомное голосование проходит спокойно», – отметил руководитель штаба наблюдения за выборами.

Он также рассказал, что одной из сотрудниц участковой избирательной комиссии для наблюдателей испекли торт прямо на избирательном участке.

Александр Седунов отметил активную подготовку наблюдателей: обучение прошло в 26 муниципальных образованиях, состоялось 26 выездных встреч и семинаров.

«Люди с большим интересом относились к обучению, задавали разнообразные вопросы, пытались узнать, что является нарушением, каковы задачи, кто может присутствовать, какие права у наблюдателей от политических партий и кандидатов», – подчеркнул он.

Говоря о посещении Центра общественного наблюдения, Александр Седунов выделил визит иностранных экспертов: «Они очень внимательно послушали, отметили технологичность, связанную с выборами и наблюдением. Отметили, что для них важно, чтобы отклики шли постоянно. Меня поразило внимание к Печорскому району».

Также, по его словам, в центр приходили молодые люди, студенты, опытные специалисты, связанные с политическими партиями, и кандидаты в депутаты.

«За полтора месяца мы подписали соглашения со многими организациями. Люди приходили и смотрели. Многим была интересна стена изменений в ДЭГ – карта. Все читали отзывы», – заключил Александр Седунов.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.