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Общество

Спектакль «Гроза» прошел с аншлагом в Великолукском драмтеатре

В минувшие выходные, 1 и 2 июня в Великолукском драматическом театре с аншлагом прошла премьера спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского, который был поставлен за счет средств субсидии, предоставленной в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Спектакль поставили режиссер Илья Ротенберг и художник Натальей Зубович. По словам представителей театра, погрузиться в жизнь героев зрителям помогли «интересная сценография» и «сложные декорации». При этом в театре добавили, что не стоит ждать от постановки «какого-то праздника или зрительского умиления», а события, которые происходят на сцене, изначально грозят «привести к трагической развязке».

Еще одна премьера в Великолукском драмтеатре состоится 15 июня в 18:00 на малой сцене - спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке режиссера Бениамина Коца совместно с художником Ольгой Никаноровой. «Эскиз» этого спектакля великолучане уже видели в сентябре 2018 года в рамках лаборатории по современной драматургии Театра Наций. Благодаря поддержке «Единой России» работу над спектаклем решили продолжить.

«Человек из Подольска - зеркало каждому из нас. Правильно ли мы живем? То, что считаем красивым, точно ли оно таким является? Кто нам может сказать, что считать черным, а что белым? – обратились к великолучанам в драмтеатре. - Кроме артистов, знакомых уже многим зрителям, в спектакле будет присутствовать еще один удивительный персонаж. Но пусть это останется небольшим секретом, узнать который сможет каждый, кто придет на спектакль «Человек из Подольска».

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