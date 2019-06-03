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Общество

Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Оркестр выступит 8 июня на сцене праздничной поляны в селе Михайловское. Псковский оркестр совместно с солистами оперы Мариинского театра Юлией Сулеймановой и Ярославом Петряником исполнят музыкальные композиции русских классиков, в том числе созданные по мотивам произведений А. С. Пушкина.

В программе концерта – увертюра и арии из опер П. И. Чайковского «Пиковая дама» и «Иоланта», М. И. Глинки «Руслан и Людмила», Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка» и «Золотой петушок», оперы С. В. Рахманинова «Алеко».

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут в этом году пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня. Центральные события праздника состоятся 8 июня в селе Михайловское.

Вход бесплатный. Площадки начинают работу в 11:00.

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