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Общество

Бесплатные автобусы организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры до места проведения праздника в Пушкинские Горы будет для гостей будет организован бесплатный трансфер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Автобусы Псковпассажиравтотранса будут курсировать в основной день праздника - 8 июня. С 8:00 до 9:00 из Пскова от главного здания ПсковГУ выедут 8 автобусов, из Великих Лук от драмтеатра в 8:30 и 9:00 - два автобуса.

Обратно пассажиры смогут вернутся вечером: из Пушкинских Гор сразу после завершения основной программы, и после окончания самых поздних мероприятий на сцене на воде из Бугрово.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. В программе - поэтические вечера, спектакли, выставки и концерты, а также литературные чтения и пленеры. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Псковской области. Официальный партнер - ПАО «Сбербанк».

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