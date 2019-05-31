Итоги недели: Отчет Михаила Ведерникова, сигналы в районы и с днём рождения, малыш

13:21, 03 июня 2019, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Псковская дорожная карта», посвященный главным заявлениям губернатора Михаила Ведерникова и заметным региональным событиям прошедшей недели.

Инициатива и профессионализм

Главным событием прошлой семидневки стал отчет псковского губернатора о работе администрации региона в 2018 году. Безусловно, масштаб послания Михаила Ведерникова неверно будет ограничивать неделей — это одно из важных общественно-политических событий года.

Мы уже писали о значимости заявлений, сделанных главой региона. Михаил Ведерников продемонстрировал жителям Псковской области, депутатам Собрания, что сохраняет твердый курс на консолидацию конструктивных сил, все также требователен к своим подчиненным, а темпы продвижения региона в масштабах России должны сохранятся. И, что еще важнее, все возможное для привлечения федеральных бюджетных и внебюджетных средств будут продолжать делать и впредь.

Оценки, которые дали отчету представители партийных фракций и экспертов, в подавляющем большинстве своем оказались положительными. Многим импонировал деловой тон выступления Михаила Ведерникова и отсутствие даже намека на бравурность.

«Даже самые сложные направления — это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы, разрабатываемые на федеральном уровне решения. Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность — это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области. И наша общая задача — поощрять их носителей», - заявил Ведерников, фактически определяя стиль работы своей администрации.

Большая дорога

Ремонт дорог в Псковской области вступает в активную фазу. Один за другим определяются подрядчики на выполнение дорожных работ, например, на дорогах в Опочке, на Гдовской трассе.

Мало кто обращает внимание на тот факт, что без остановок продолжаются работы на строительстве Северного обхода. Еще несколько лет назад ход строительства важнейшей для региона дорожной стройки постоянно тормозился проблемами с финансированием. Сейчас таких проблем, кажется, нет.

А в Острове комиссия из экспертов, дорожников и общественников приняла ремонт на трех улицах. Качеством вроде бы остались довольны, дорожная лаборатория провела необходимые тесты. Но мы будем дуть на воду: посмотрим, как отремонтированные участки прослужат хотя бы пару сезонов.

Отметим, что за недолжное качество ремонта дорог Михаил Ведерников с дорожников готов снимать стружку и требует того же от своих коллег в муниципалитетах. Вспомним хотя бы ремонт ул. Советской в Пскове, где подрядчик трижды устранял свою же халтуру.

«Тема, пока не будет приведена в порядок, будет оставаться под моим личным контролем», - заявил глава региона.

«Я не согласен с тем, что дороги в России — вечная проблема. Это не так. В целом ряде субъектов уже налажена нормальная, адекватная работа в этом направлении. Так будет и у нас. Мы будем создавать все условия для нормальной работы подрядчиков. Те, кто не соблюдает требования, будут вноситься в перечень недобросовестных», - такие слова прозвучали в отчете Михаила Ведерникова.

Активные и ленивые

31 мая стали известны муниципалитеты, которые получат федеральные гранты по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Псковской области таковых оказалось три: проект «Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории возле Изборской школы. Еще один проект «На берегу истории» - по реконструкции набережной реки «Шелонь» и прилегающей территории в Порхове. Федеральные деньги получат «Парк Петровский», который предусматривает благоустройство рекреационной зоны возле городской земляной крепости.

Общий вес проектов — 162 млн рублей.

Отметим, что всего на конкурс было представлено 330 проектов благоустройства из 77 регионов России. Так что три проекта-победителя из Псковской области, наверное, не так уж и много.

На это в своем отчете также обратил внимание Михаил Ведерников. «Сумма могла быть больше, если бы участвовали все районы и города. Аналогично обстоят дела с заявками в Фонд содействия реформирования ЖКХ: комитет собирает их с боем, делая большой объём непрофильной работы», - отметил он.

Ведерников в который уже раз подчеркнул: «Мы должны максимально использовать все возможности для привлечения средств в регион».

«Мы готовим к внедрению систему поощрения наиболее активных муниципалитетов, которые будут особенно качественно работать в рамках исполнения национальных проектов и привлечении дополнительного финансирования в районы», - рассказал глава региона.

Надо понимать, что каждый раз пинать тех их глав, кто не проявляет активность в развитии своих районов, губернатор не будет. Но выводы сделает. Как это, например, было сделано на примере целого ряда руководителей органов региональной исполнительной власти.

Собственно, выводы сделают и сами избиратели в районах.

Родился — медаль

С 1 июня в Псковской области начала действовать программа «Подарок новорожденному», инициатором которой стал Михаил Ведерников. Мамы родившихся малышей получают сертификаты на 5 тысяч рублей, на который можно приобрести все, что хочешь для ребенка, а новый гражданин России — памятную медаль в честь рождения.

Первые семь семей подарки уже получили при выписке мам из Псковского перинатального центра. Что важно: программа распространяется на всех малышей, которые родились в Псковской области с 1 января 2019 года.

Слова о важности поддержки детей и семей на минувшей недели звучали из уст псковского губернатора дважды. Первый раз во время послания, где Михаил Ведерников объявил о старте программы. Которая, кстати, родилась в том числе и благодаря предложениям мам.

И второй - в поздравлении главы региона с Днем защиты детей.

«Дети – самое дорогое в нашей жизни. Именно они являются наследниками нашего прошлого и творцами будущего, а для многих людей – главным смыслом и мотивацией работать на благо нашей Родины. Для Псковской области все эти утверждения верны вдвойне. В регионе, в связи со всеми демографическими сложностями, только за последние пять лет на 20 тысяч человек сократилась численность молодёжи. Кто-то уехал, другие, повзрослев, оказались без смены – и в итоге подрастающему поколению понадобится ещё больше сил, чтобы выполнять миссию по защите и сохранению нашей земли», - сказал Михаил Ведерников, подчеркнув, что в Псковской области будут делать все возможное, чтобы дети получили лучшее образование и все условия для самореализации и счастливой жизни именно здесь.

Словом, Псковская область вступила в лето-2019 на позитивной ноте.